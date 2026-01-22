Новую подстанцию скорой помощи введут в эксплуатацию в Можайске в 2026 году

В Можайске в 2026 году введут в эксплуатацию новую подстанцию скорой медпомощи на три бригады. О ходе возведения объекта рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Подстанция возводится в селе Поречье по технологии модульного строительства. Здесь уже смонтировали наружные стены и фасадные панели. Сейчас продолжаются кровельные и отделочные работы, устройство инженерных сетей.

Площадь одного этажного здания составит более 500 кв. м. В нем обустроят медчасть для оказания неотложной помощи, оперативную часть с диспетчерской, а также комнаты отдыха и служебные помещения.

Открыть объект планируется в текущем году. После ввода подстанция будет работать в круглосуточном режиме и режиме чрезвычайных ситуаций.

