Губернатор Подмосковья: поликлиника в Лобне обслуживает более 127 тыс. жителей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Лобню проверил работу поликлиники на Заречной улице. Учреждение было построено по нацпроекту «Здравоохранение».

Поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену. Она обслуживает более 127 тыс. жителей микрорайонов Катюшки, Букино, Москвич, Южный и Центральный. Помощь оказывается по 21 профилю.

«Это наша пилотная поликлиника, где мы внедряем 11 проектов — от телемедицины до ИИ», - отметил губернатор.

В поликлинике установили самое современное оборудование, обустроили дневной стационар на 38 коек, инфекционный блок, отделения диагностики, реабилитации, неотложной помощи. Также работает лаборатория — за год в ней провели более 1,5 млн анализов. Открыта и женская консультация.

В декабре 2025 года было открыто отделение медицинской реабилитации. В нем проходят восстановление и участники спецоперации.

Старое здание поликлиники было перепрофилировано под Центр лучевой диагностики. Его уже оснастили современным оборудованием.

