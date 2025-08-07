Соревнования по корнхолу среди людей с ограниченными возможностями здоровья провели в Подольске. Мероприятие было посвящено Дню физкультурника.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркивал важность развития адаптивного спорта.

Участниками соревнований в Подольске стали около 15 человек в возрасте от 18 до 75 лет — представители спортивного клуба инвалидов «Корсар Спорт», а также жители округа.

«По результатам этих соревнований участники будут отбираться на следующий этап. Сегодняшние победители поедут выступать в другие города», — рассказала инструктор по адаптивной физической культуре клуба «Корсар Спорт» Анна Вылобкова.

Корнхол — это напольная игра. Участникам нужно закинуть восемь мешочков с кукурузными зернами в отверстие на наклонной доске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие массовые мероприятия спортивной направленности будут проходить в регионе этим летом.