В Домодедове построят крупнейший частный спорткомплекс в России

В селе Ям городского округа Домодедово стартовало строительство первой очереди спортивно-оздоровительного комплекса, который станет крупнейшим частным физкультурно-оздоровительным комплексом в России по площади. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Объект появится рядом с жилой застройкой компании «Самолет Девелопмент», он будет рассчитан на несколько спортивных направлений. Там появятся игровые площадки, теннисные корты, ангар для гонок на картингах, залы и отдельные зоны для тренировок и отдыха посетителей. Вблизи обустроят парковку и подъезды.

Застройщиком проекта выступает ООО «ФОК», площадь здания составит почти 8 тыс. кв.м. Работы первой очереди планируют завершить летом 2027 года, сейчас общая строительная готовность объекта составляет около 5%.

