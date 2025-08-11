В Подольске 91-летняя спортсменка пробежала километровый забег, готовясь к полумарафону

В Подольске 91-летняя жительница Клара Богатова приняла участие в массовом забеге, который прошел в парке имени Виктора Талалихина в рамках Дня физкультурника.

В Подмосковье к проекту «Активное долголетие» присоединились более 500 тыс. жителей, отметил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Так, пенсионерка пробежала дистанцию в 1 км. Забег стал для нее подготовкой к полумарафону «Золотое кольцо», который пройдет 14 сентября. Там она планирует преодолеть 5 км. также на прошлой неделе она пробежала 1,5 км на соревнованиях от РЖД.

