В Подольске 91-летняя спортсменка пробежала километровый забег, готовясь к полумарафону
Пожилая спортсменка из Подольска приняла участие в массовом забеге
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В Подольске 91-летняя жительница Клара Богатова приняла участие в массовом забеге, который прошел в парке имени Виктора Талалихина в рамках Дня физкультурника.
В Подмосковье к проекту «Активное долголетие» присоединились более 500 тыс. жителей, отметил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Так, пенсионерка пробежала дистанцию в 1 км. Забег стал для нее подготовкой к полумарафону «Золотое кольцо», который пройдет 14 сентября. Там она планирует преодолеть 5 км. также на прошлой неделе она пробежала 1,5 км на соревнованиях от РЖД.
