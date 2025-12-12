В некрополе Хисардере, расположенном в районе Изник турецкой Бурсы, археологи обнаружили фреску III века с изображением молодого Иисуса, несущего ягненка. Находка располагается на северной стене подземной усыпальницы и, по словам исследователей, отражает представления ранних христиан, совпадающие с новозаветными образами, сообщает Южный Федеральный.

Фреску называют единственным на сегодняшний день примером подобного раннехристианского искусства, найденным за пределами Италии. В гробнице сохранились три стены и потолок с росписями, среди которых — изображения людей, что является редкостью для местных захоронений периода ранней Анатолии.

На западной стене исследователи обнаружили портрет супругов, предположительно владельцев гробницы. Они изображены в статусной одежде, а рядом размещена сцена пира, напоминающая языческую традицию представлять загробную жизнь в форме праздничного угощения.

По словам специалистов, мотив Доброго Пастыря был важен для ранних христиан еще до того, как крест стал основным символом веры. Образ Иисуса с овцой на плечах трактовался как знак защиты и духовного покровительства. Находка демонстрирует постепенный переход жителей региона от языческих верований к христианской культуре.

После сообщения об открытии туристы начали массово посещать район раскопок, стремясь увидеть фреску лично. Турецкие власти отметили рост интереса к новой точке паломничества и планируют обеспечить дополнительную защиту исторического объекта.

