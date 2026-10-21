«Энергия вместо жира»: женьшень с соей поможет снизить вес

Китайские исследователи из Хэйлунцзянской академии традиционной китайской медицины обнаружили, что ферментированный продукт на основе женьшеня и соевых бобов помогает снижать вес и нормализует липидный обмен. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition .

В ходе эксперимента ученые тестировали Ginseng-Douchi — продукт ферментации женьшеня и сои с использованием бактерий Bacillus subtilis. Испытания проводились на мышах, которых кормили пищей с повышенным содержанием жиров.

На протяжении восьми недель грызуны получали различные дозы вещества. При высокой дозировке средняя масса тела животных составила 35,74 г, тогда как в контрольной группе с ожирением, не получавшей продукт, этот показатель равнялся 44,14 г. Помимо этого, у мышей сократились отложения жира вокруг внутренних органов. У них также зафиксировали снижение уровня общего холестерина, «плохого» холестерина, триглицеридов и маркеров воспаления. Одновременно уменьшилось накопление жира в печени и улучшилось состояние кишечного барьера.

Дополнительный анализ выявил изменения в составе кишечной микрофлоры: возросло число полезных бифидобактерий. Кроме того, в бурой жировой ткани восстановился уровень белка UCP1, который участвует в расходе энергии для производства тепла.

По мнению авторов, ферментированные продукты из женьшеня и сои могут стать перспективным средством для борьбы с ожирением.

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