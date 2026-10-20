В Денисовой пещере нашли останки неизвестного науке животного

На Алтае обнаружили останки неизвестного парнокопытного

Наука

В Денисовой пещере на Алтае обнаружили останки неизвестного науке парнокопытного. Об этом сообщает «Российская газета».

Международная команда исследователей обнаружила 14 фрагментов. Они были настолько мелкими, что по форме определить вид не удалось. Но из костей извлекли древнюю ДНК. Анализ показал: геномы схожи с яками, бизонами и крупным рогатым скотом. Ученые сделали вывод — останки принадлежат отдельному виду, родственному современному яку. Раньше он не был описан.

Также выяснилось, что эти животные обитали в Сибири и на Алтае-Саянской горной системе. В ледниковый период там хватало крупных млекопитающих: мамонты, носороги, лошади, бизоны, туры. Теперь список пополнился еще одним видом.

Ранее стало известно, что на хлебной лопате XI века нашли поле для древней настолки.

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