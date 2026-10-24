Johns Hopkins: опухолевая ДНК в крови обнаруживается за 3,5 года до диагноза

Специалисты Университета Джонса Хопкинса установили, что генетические маркеры злокачественных новообразований могут обнаруживаться в крови более чем за три года до подтверждения диагноза. Об этом сообщает «МедиаПоток».

В ходе работы были проанализированы образцы крови 52 человек, у половины из которых впоследствии диагностировали рак. У восьми участников тест показал наличие опухолевой ДНК. При повторном изучении более ранних проб выяснилось, что у четырех пациентов соответствующие изменения фиксировались за 3,1–3,5 года до выявления заболевания.

Для обнаружения использовались высокочувствительные методы секвенирования, позволяющие выявлять небольшие фрагменты генетического материала опухолей.

Исследователи отмечают, что выборка была небольшой. На данный момент неясно, насколько точен такой анализ при массовом применении. Кроме того, положительный результат не указывает на локализацию опухоли и не служит самостоятельным подтверждением диагноза.

Ранее врач Голубкова сообщила, что биохимический анализ крови нужно сдавать каждый год.