«Перенести опыт МКС на Луну»: NASA хочет создать базу на южном полюсе

Соединенные Штаты Америки в перспективе намерены организовывать пилотируемые экспедиции на Луну, используя модель, аналогичную работе Международной космической станции. Такой подход, по замыслу, обеспечит долговременное присутствие специалистов на поверхности естественного спутника Земли. Об этом в эфире телеканала Fox News сообщил руководитель NASA Джаред Айзекман.

По его словам, Вашингтон также рассматривает возможность развертывания отдельной международной базы в районе южного полюса Луны, где астронавты могли бы находиться продолжительное время.

«Более четверти века на МКС над нами находятся астронавты, мы стремимся перенести [этот опыт] на лунную поверхность», — заявил Джаред Айзекман.

Ранее сообщалось о том, что спутники NASA нашли 40 регионов, где Земля быстро теряет пресную воду.