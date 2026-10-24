«Перенести опыт МКС на Луну»: NASA хочет создать базу на южном полюсе

Глава NASA Айзекман: США планируют перенести опыт МКС на Луну

Наука

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко]

Соединенные Штаты Америки в перспективе намерены организовывать пилотируемые экспедиции на Луну, используя модель, аналогичную работе Международной космической станции. Такой подход, по замыслу, обеспечит долговременное присутствие специалистов на поверхности естественного спутника Земли. Об этом в эфире телеканала Fox News сообщил руководитель NASA Джаред Айзекман.

По его словам, Вашингтон также рассматривает возможность развертывания отдельной международной базы в районе южного полюса Луны, где астронавты могли бы находиться продолжительное время.

«Более четверти века на МКС над нами находятся астронавты, мы стремимся перенести [этот опыт] на лунную поверхность», — заявил Джаред Айзекман.

Ранее сообщалось о том, что спутники NASA нашли 40 регионов, где Земля быстро теряет пресную воду.

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