«Перенести опыт МКС на Луну»: NASA хочет создать базу на южном полюсе
Глава NASA Айзекман: США планируют перенести опыт МКС на Луну
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко]
Соединенные Штаты Америки в перспективе намерены организовывать пилотируемые экспедиции на Луну, используя модель, аналогичную работе Международной космической станции. Такой подход, по замыслу, обеспечит долговременное присутствие специалистов на поверхности естественного спутника Земли. Об этом в эфире телеканала Fox News сообщил руководитель NASA Джаред Айзекман.
По его словам, Вашингтон также рассматривает возможность развертывания отдельной международной базы в районе южного полюса Луны, где астронавты могли бы находиться продолжительное время.
«Более четверти века на МКС над нами находятся астронавты, мы стремимся перенести [этот опыт] на лунную поверхность», — заявил Джаред Айзекман.
Ранее сообщалось о том, что спутники NASA нашли 40 регионов, где Земля быстро теряет пресную воду.