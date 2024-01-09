Американского моряка отправили в тюрьму за продажу секретных сведений Китаю

Военнослужащий ВМС США признал, что он за денежное вознаграждение на протяжении почти двух лет передавал куратору из китайской спецслужбы секретные данные. Он сообщал об учениях флота, расположении различных объектов инфраструктуры и так далее. За это ему заранее вручили почти 15 тысяч долларов.

«Когда с ним связался сообщник, обвиняемый вместо того, чтобы сообщить об этом ВМФ, предпочел деньги, а не защиту национальной безопасности Соединенных Штатов», - заявил по этому поводу Мэтью Олсен, помощник генерального прокурора по национальной безопасности США.

Его слова привело издание The New York Post. За свой проступок Чжао получил 27 месяцев тюрьмы. Его признали виновным в преступном сговоре, а также во взятке.