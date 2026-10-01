Американский спутник-шпион взорвался над Землей: никто пока не знает почему

Американский разведывательный спутник времен холодной войны неожиданно разрушился на орбите, оставив после себя облако обломков, пишет Daily Mail. Аппарат USA 32, также известный как Farrah III, распался 13 сентября примерно в 775 км над Землей, а точная причина произошедшего пока неизвестна.

Спутник запустило Национальное управление военно-космической разведки США в 1988 году. Его задачей был перехват советских радиолокационных и радиосигналов. К моменту разрушения аппарат уже десятилетиями не работал, но продолжал оставаться на орбите.

Космические силы США сообщили о событии как о внезапной «фрагментации». Пока неизвестно даже точное количество образовавшихся обломков. Среди возможных причин называют разрушение старых батарей или топливных баков, столкновение с небольшим космическим мусором либо метеороидом. Доказательств атаки противоспутниковым оружием сейчас нет.

Проблема в том, что USA 32 находился в одной из наиболее загруженных областей низкой околоземной орбиты, где работают сотни других аппаратов. Даже небольшие фрагменты на такой скорости способны серьезно повредить спутник. Пока непосредственной угрозы другим космическим аппаратам не выявлено, однако специалисты продолжают отслеживать появившийся мусор.