26-летняя Стефания Маликова выступила на саммите моды BRICS+

Teleprogramma.org: дочь Дмитрия Маликова выступила на саммите моды BRICS+

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Стефания Маликова, 26-летняя дочь народного артиста РФ Дмитрия Маликова, выступила на саммите моды BRICS+, сообщает Teleprogramma.org. Этим событием девушка поделилась в личном блоге.

Маликова написала, что направляется в «Зарядье», где проходит Fashion Summit BRICS+, чтобы выступить в качестве спикера и рассказать о бренде Dress by Stesha.

Стоит отметить, что выступление состоялось на фоне критики, которая ранее обрушилась на Маликову. Пользователи Сети раскритиковали ее лекции в МГУ и МГИМО, отметив, что своим успехом она обязана исключительно фамилии знаменитого отца.

«Странная история — пригласить человека, который благодаря своей фамилии имеет то, что имеет», — написал один из интернет-юзеров.

Стеша Маликова окончила МГИМО, получив диплом факультета международной журналистики. Несмотря на критику, девушка продолжает вести активную публичную деятельность и развивать собственный проект. Ранее она заявляла, что не собирается оправдываться перед хейтерами и намерена строить карьеру самостоятельно.

Маликова активно ведет личный блог, где делится кадрами с тренировок и пляжными снимками. Подписчики не раз подозревали ее в анорексии и просили перестать худеть, но сама Стеша утверждает, что регулярно сдает анализы и с ее здоровьем все в порядке.

Фото: [соцсети]

Ранее певец Дмитрий Маликов признался, что не выдерживает нагрузок своей дочери.

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