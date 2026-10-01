Что остается от человека после смерти? ДНК способна пережить нас на тысячи лет

После смерти человека его ДНК не исчезает мгновенно, а постепенно распадается на все более короткие фрагменты, пишет FOPMAP Everyday. Скорость этого процесса сильно зависит от окружающей среды: холод, сухость и защита внутри костей или зубов способны сохранять генетический материал гораздо дольше.

Одну из наиболее известных оценок получили ученые, изучившие 158 костей вымерших новозеландских птиц моа. Они рассчитали, что период полураспада ДНК составляет около 521 года: за это время разрушается примерно половина связей в молекуле.

Однако это не означает, что спустя несколько веков ДНК становится бесполезной. Отдельные фрагменты способны сохраняться сотни тысяч и даже миллионы лет, особенно в вечной мерзлоте. Самая древняя извлеченная ДНК насчитывает около 2,4 млн лет.

Температура, влажность, солнечный свет и микроорганизмы заметно ускоряют разрушение молекул. Поэтому ДНК из теплых и влажных регионов обычно сохраняется значительно хуже, чем из замерзших останков.

Теоретически при почти идеальных условиях отдельные связи могли бы сохраняться до нескольких миллионов лет. Но задолго до этого цепочки становятся слишком короткими и поврежденными для полноценного чтения. Поэтому получить пригодную ДНК динозавров возрастом десятки миллионов лет ученые практически не рассчитывают.