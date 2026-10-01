В Ступино стартовал капремонт Большеалексеевской школы

На улице Школьной, вл. 2/9, в селе Большое Алексеевское городского округа Ступино начался капитальный ремонт Большеалексеевской средней школы, подрядчик ведет демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Ремонт проводят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» национального проекта «Молодежь и дети» за счет средств бюджета региона. Его планируют завершить к 1 сентября 2027 года.

Площадь учреждения составляет более 2,7 тыс. кв. м. В нем обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, обновят внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок, проведут благоустройство прилегающей территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.