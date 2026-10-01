В ЖК «Легенда Коренево» в Люберцах построят воспитательно-образовательный комплекс

На территории жилого комплекса «Легенда Коренево» в Люберцах строят воспитательно-образовательный комплекс, застройщик — ООО СЗ «Коренево Девелопмент». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

На строительной площадке завершены кладка вентшахт и перегородок в подвале, а также монтаж металлоконструкций кровли над спортзалом, на крыше уложен уклонообразующий слой и залита стяжка, полностью готова трансформаторная подстанция.

В состав комплекса войдут школа на 500 мест и детский сад на 120 мест, в здании обустроят учебные кабинеты, лаборатории, музыкальные классы, проектные зоны, библиотеку, спортивный комплекс, актовый зал и не только.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.