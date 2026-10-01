В Подмосковье на региональных дорогах построили более 40 новых остановок

С начала 2026 года специалисты Мосавтодора построили более 40 новых остановочных пунктов на региональных дорогах Подмосковья, работы по обустройству павильонов типа «Межгород» и «Городской стандарт» провели в 20 округах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Для комфортного ожидания пассажиров специалисты смонтировали 59 автобусных павильонов на 41 остановке общественного транспорта, часть из них оборудовали заездными карманами, которые позволяют автобусам не создавать препятствия для остальных участников дорожного движения», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Наибольший объем работ провели в Луховицах, там появились семь новых павильонов - возле СНТ «Светлячок», на остановке «Малыхино», на Вокзальной улице в поселке Фруктовая, на Центральной улице в селе Нижне-Маслово, а в городской черте работы выполнили на проезде Строителей. Кроме того, пять остановок обустроили в малых населенных пунктах Егорьевска и Павло-Посадского округа.

До конца 2026 года специалисты планируют установить больше 90 новых павильонов, на 15 остановках работы уже ведутся.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.