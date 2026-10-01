В ФАПах Подмосковья провели более 103 тыс. телемедицинских консультаций

С начала 2026 года в фельдшерско-акушерских пунктах Подмосковья провели более 103 тыс. телемедицинских консультаций для жителей, проживающих в отдаленных территориях, это позволяет получить помощь врача из поликлиники, в том числе узкопрофильного, вблизи от дома. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Применение телемедицины способствует повышению доступности медицинской помощи для жителей отдаленных территорий. У пациентов появляется возможность проконсультироваться с врачом, не покидая места проживания, что экономит их время и ресурсы», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, телемедицина также позволяет медицинским работникам ФАПов наладить оперативное взаимодействие с коллегами из учреждений более высокого уровня и узкопрофильными специалистами. В рамках такого приема пациенты могут получить расшифровку анализов и исследований, продлить рецепт на льготное лекарство и не только.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «Добродел:Телемедицина», чат-бот Денис в мессенджере «МАКС».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.