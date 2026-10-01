Строители наполовину завершили демонтаж в ходе капремонта дошкольного отделения «Веснушки» в Коломне

На улице Шилова, 7, городского округа Коломна строители продолжают капитальный ремонт дошкольного отделения «Веснушки» средней школы № 14, они наполовину завершили демонтажные работы - вскоре приступят к отделочным. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» национального проекта «Семья», их проведут за счет средств областного бюджета.

Площадь детского сада составляет 671,2 кв. м. В нем обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, проведут работы во всех групповых помещениях, пищеблоке и не только. Ремонт планируют завершить в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.