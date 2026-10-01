Женский храп в Подмосковье: почему растет и чем опасен

В Подмосковье за последний год значительно выросло число женщин, жалующихся на собственный храп. По данным врачей, рост обращений достигает 30%. Если раньше храп считался преимущественно мужской проблемой, то теперь ситуация изменилась. Женщины стали чаще обращаться за помощью, потому что храп мешает не только им самим, но и близким. О том, с чем связан этот рост и что делать, REGIONS рассказала врач-терапевт из Домодедова Александра Куденко.

Почему женщины стали чаще жаловаться на храп

Причин несколько. Во-первых, женщины стали внимательнее относиться к своему здоровью и чаще говорить о проблемах, которые раньше стеснялись обсуждать. Во-вторых, изменился образ жизни: малоподвижность, лишний вес и хронический стресс стали распространённее. В-третьих, возраст. Часто к врачам обращаются женщины в период менопаузы или приближающиеся к нему. По словам специалистов, после 50 лет распространённость храпа среди женщин резко возрастает и достигает 40–50%, приближаясь к мужским показателям. Это связано с гормональной перестройкой

Гормоны и вес: главные причины женского храпа

Основная причина женского храпа после 50 — снижение уровня половых гормонов. Эстроген поддерживает тонус мышц верхних дыхательных путей и не даёт жиру откладываться в области шеи. Прогестерон стимулирует дыхательный центр, помогая дыханию оставаться ровным во сне. Когда уровень этих гормонов падает, мышцы глотки расслабляются, просвет дыхательных путей сужается, и появляется храп.

Одновременно с гормональными изменениями многие женщины набирают вес. Жир откладывается в области живота и шеи, что дополнительно сужает дыхательные пути. Как отметила Александра Куденко, в период перименопаузы и после менопаузы уровень половых гормонов постепенно снижается, одновременно увеличивается вероятность набора веса и перераспределения жировой ткани в область живота и шеи. Просвет дыхательных путей становится уже, мышцы расслабляются сильнее, и риск появления храпа значительно возрастает.

Другие причины — хронические болезни ЛОР-органов, такие как тонзиллит или искривление носовой перегородки. Курение и алкоголь тоже провоцируют храп. А некоторые эндокринные заболевания, например гипотиреоз, сами по себе повышают риск, потому что снижают тонус мышц и вызывают отёки.

Чем опасен храп для женщин

Многие считают храп просто неприятным звуком. Но врачи предупреждают: это не безобидная особенность. Храп может быть признаком серьёзного заболевания — синдрома обструктивного апноэ сна. Это состояние, при котором во сне возникают остановки дыхания. Каждая такая остановка длится больше 10 секунд и может повторяться десятки раз за ночь.

Апноэ опасно тем, что мозг и сердце не получают достаточно кислорода. Со временем это приводит к повышению давления, нарушениям сердечного ритма, слабости сердечной мышцы и даже к инсультам. Кроме того, человек не высыпается, чувствует усталость днём, у него снижается память и работоспособность. Женский храп отличается от мужского: он тише, без раскатов и присвистов. Но после 50 лет, во время гормональной перестройки, женский храп мало чем отличается от мужского.

Что делать, если вы храпите

Первое и самое важное — не стесняться и не откладывать визит к врачу. Что можно сделать самостоятельно? Если есть лишний вес, даже небольшое похудение может помочь. По данным врачей, снижение веса на 10–20% от лишнего в ряде случаев полностью избавляет от храпа и апноэ. Спите на боку: сон на спине усиливает храп, потому что язык и мягкое небо западают и перекрывают дыхание. Откажитесь от алкоголя и снотворных перед сном — они расслабляют мышцы глотки и делают храп громче. Проверьте носовое дыхание: если нос заложен из-за аллергии или искривлённой перегородки, это тоже может вызывать храп.

«Храп — это не просто неудобно для близких. Это сигнал, что с дыханием во сне что-то не так. Если вы храпите громко и регулярно, если днем чувствуете сонливость и усталость, обязательно обратитесь к врачу. Чем раньше начать разбираться, тем проще избежать серьезных последствий для сердца и сосудов», — подчеркивает Александра Куденко.

Что предлагают врачи

Если причина в анатомии — например, в увеличенных миндалинах или искривлённой перегородке — может помочь хирургическое лечение. Если причина в апноэ, врачи назначают СИПАП-терапию — специальный аппарат, который поддерживает дыхание во сне. Также существуют специальные капы, которые выдвигают нижнюю челюсть вперед и не дают дыхательным путям перекрываться.

Самолечение здесь не работает. Беруши, назальные полоски и народные средства не решают проблему, если её причина глубже. Грамотное обследование и лечение у врача помогут избавиться от ночного храпа у женщин и устранить негативные последствия.