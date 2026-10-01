Канадский защитник ЦСКА удивился перелету через семь часовых поясов

Канадский защитник ЦСКА Роберт Хэмилтон в общении с порталом AllHockey.ru высказался о недавней выездной серии армейцев в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Хоккеисты ЦСКА за десять дней провели пять матчей в разных концах страны. При этом команда сумела одержать во всех их победы, обыграв в гостях «Сочи» (4:0), «Торпедо» (3:2), «Адмирал» (4:3 Б), «Амур» (2:0) и «Ладу» (5:0).

«Во время этой поездки команда провела в воздухе 33 часа и сыграла пять матчей за десять дней. Я думаю, что это один из самых тяжелых выездов в истории спорта! Я не знаю другой лиги или страны, кроме КХЛ и России, где есть семь часовых поясов!» — сказал Хэмилтон.

Канадец заявил, что ЦСКА удалось выиграть в тяжелых условиях все пять игр благодаря командной системе, которую внедрил главный тренер Игорь Никитин.

ЦСКА не слишком удачно стартовал в регулярном чемпионате КХЛ (одна победа в четырех играх), но затем выиграл шесть матчей подряд и находится на втором месте в Западной конференции с 14 очками.

После возвращения с выезда москвичи обыграли еще и СКА (6:5) в огненном армейском дерби.