Силы противовоздушной обороны (ПВО) России успешно уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Брянской областью. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил об этом в своем телеграм-канале.

Силы противовоздушной обороны России обнаружили и уничтожили БПЛА, не допустив нанесения ущерба. Также нет пострадавших среди местных жителей. Этот инцидент подчеркивает готовность российских вооруженных сил обеспечивать безопасность и защищать территорию от потенциальных угроз со стороны киевского режима.

Отмечается, что местные власти продолжают внимательно следить за ситуацией и реагировать на возможные риски.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона.

Напомню, ранее колумбийский президент разрешил бомбардировки после теракта с дроном в Кауке.