Колумбийский президент разрешает бомбардировки после теракта с дроном в Кауке

Президент Колумбии Густаво Петро объявил о начале бомбардировок позиций боевиков после недавнего теракта с использованием дронов в департаменте Каука. Этот шаг был вызван трагическим инцидентом, произошедшим во время операции по зачистке населенного пункта Эль-Платеадо, который контролируется группировкой "Центральный генеральный штаб" (EMC). Об этом пишет РИА Новосоти со ссылкой на блог колумбийского лидера.

«Бомбардируя мирное население, EMC вынуждает нас по принципу взаимности бомбить их части. Направляю вам послание: победите жадность и придите к миру ради колумбийского народа», — приводит слова Петро РИА Новости.

В операции, начавшейся на рассвете, участвуют 1400 военнослужащих с бронетехникой. Эль-Платеадо, где проживает около 8 тысяч человек, стал целью из-за своей роли в наркоторговле. Теракт, предположительно организованный повстанцами, произошел в центральном парке Эль-Платеадо и привел к ранениям от 14 до 17 гражданских лиц.

Президент отметил, что за пять лет контроля над Эль-Платеадо группировка превратила его в важный узел для поставок кокаина и марихуаны. Она использует каньон Микай для транспортировки наркотиков в порты на Тихом океане.

Колумбия продолжает борьбу с вооруженными группировками, и действия правительства направлены на восстановление контроля над территориями, страдающими от насилия и наркотрафика.

В свою очередь группировка EMC в своем блоге заявила, что военные действия правительства стали ответом на их недавний мирный жест. С 11 октября по 6 ноября они прекратили наступательные действия в связи с проведением климатической конференции COP-16 в Кали. Повстанцы утверждают, что целью правительства является захват территорий у коренных жителей для строительства плотины Арриерос-де-Микай и передачи контроля над Эль-Платеадо "Второй Маркеталии", созданной другими выходцами из бывших Революционных вооруженных сил Колумбии.

Что касается теракта в Эль-Платеадо, EMC возлагает ответственность на "банду Маркеса", которая, по их данным, совместно с военными атакует гражданских. В своем заявлении они подчеркнули, что оставляют за собой право на самооборону после этих инцидентов.

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