Новым командующим ВКС России стал генерал Афзалов

Он временно поставлен на этот пост вместо Сергея Суровикина, который отправился в краткосрочный отпуск.

После этого экс-глава военно-космических сил будет переведен на другую должность. Его место на какое-то время занял генерал Виктор Афзалов, начальник Главного штаба ВКС.

«Временно исполняет обязанности главкома ВКС начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов», - заявил осведомленный источник, чью точку зрения привели РИА Новости.

Генерал Афзалов ранее уже занимал эту должность в течение непродолжительного времени, пока Суровикин командовал Объединенной группировкой войск в зоне специальной операции.