«Иммунитет, который научат узнавать врага». В 2027 году в России стартуют испытания вакцины от рака

Фармацевтическая компания «Промомед» объявила о начале клинических исследований пептидной вакцины от онкологии в 2027 году. Об этом в интервью ТАСС сообщила директор по новым продуктам Кира Заславская.

Разработка ведется совместно с международными партнерами. Технология основана на коротких белковых фрагментах, специфичных для раковых клеток. Они помогают иммунной системе распознавать и эффективнее уничтожать опухоли.

В отличие от РНК-вакцин, пептидные содержат готовые белковые соединения, которые «обучают» иммунитет. Клиническим испытаниям предшествует завершение всех подготовительных этапов и подтверждение безопасности разработки.

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