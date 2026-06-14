«Иммунитет, который научат узнавать врага». В 2027 году в России стартуют испытания вакцины от рака
Клинические испытания вакцины от онкологии стартуют в 2027 году
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Фармацевтическая компания «Промомед» объявила о начале клинических исследований пептидной вакцины от онкологии в 2027 году. Об этом в интервью ТАСС сообщила директор по новым продуктам Кира Заславская.
Разработка ведется совместно с международными партнерами. Технология основана на коротких белковых фрагментах, специфичных для раковых клеток. Они помогают иммунной системе распознавать и эффективнее уничтожать опухоли.
В отличие от РНК-вакцин, пептидные содержат готовые белковые соединения, которые «обучают» иммунитет. Клиническим испытаниям предшествует завершение всех подготовительных этапов и подтверждение безопасности разработки.
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