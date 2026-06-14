Миронов предложил увеличить выплаты донорам и ввести звания за 40, 80 и 120 сдач крови

Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой повысить денежные выплаты за донорство крови. Кроме того, он предложил учредить знак «Почетный донор России» трех степеней, сообщает РИА Новости .

«По сравнению с Москвой, льготы и выплаты за донорство во многих других регионах гораздо меньше, и это надо менять. Кроме того, "Почетный донор России", сдавший кровь десятки раз, получает выплату всего 19 497 рублей в год. Конечно же, это очень мало, и сумму надо увеличивать в разы», — заявил он.

Политик также уточнил градацию нового знака отличия: третья степень будет присваиваться за 40 сдач крови, вторая — за 80, а первая — за 120 раз. Он добавил, что к ней полагается широкий пакет льгот, и такой норматив «по силам» донорам.

Миронов напомнил, что ежегодно в России проводится около полутора миллионов переливаний крови, а донорство позволяет спасать жизни. Особую значимость этому, по его мнению, придает ситуация после начала специальной военной операции, когда помощь требуется десяткам и сотням раненых бойцов.

Парламентарий подчеркнул важность информирования граждан о безопасности и престиже донации.

«Самое главное, кровь — это спасенные жизни, и ситуации бывают разные. Причем, никто не знает, когда вам самим может срочно потребоваться донорская кровь», — заключил он.

Ранее сообщалось о том, что Россия ежегодно заготавливает почти 1 млн литров плазмы.