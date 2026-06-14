Вместо свиданий — экран: ученые выявили связь между гаджетами и снижением рождаемости

Исследователи фиксируют возможное влияние цифровых технологий на демографию. Распространение смартфонов и развитие искусственного интеллекта, по мнению ряда экспертов, могут косвенно отражаться на социальном поведении людей — в частности, на снижении рождаемости и росте числа тех, кто не состоит в романтических отношениях.

В 2023 году среднемировой показатель рождаемости опустился ниже 2,1 ребенка на женщину — уровня, необходимого для воспроизводства населения, пишет Vox. При этом в XXI веке сокращается не только число детей в семьях, но и количество людей, создающих пары.

Старший научный сотрудник Института изучения семьи Брэд Уилкокс считает: цифровая революция изменила модель общения молодежи. Смартфоны и соцсети сделали виртуальное взаимодействие более доступным, что сказалось на личных встречах и социальных навыках.

Исследование в журнале Nature (2025) показало: в странах с высоким уровнем дохода женщины рожают примерно столько же, сколько десятилетия назад. Однако общая рождаемость падает из-за уменьшения доли тех, кто становится матерями. Это характерно и для развитых государств, и для стран с традиционным укладом.

Журналист Financial Times Джон Берн-Мердок отмечал, что рост числа одиноких людей и снижение рождаемости совпали по времени с массовым внедрением мобильных устройств. Исследователи предупреждают: корреляция не доказывает прямую причинно-следственную связь.

Экономисты из Университета Цинциннати изучили последствия появления сетей 4G в США и Великобритании. Доступ к высокоскоростному интернету сопровождался более быстрым снижением числа зачатий и рождений среди подростков. Причина — молодежь стала больше времени проводить онлайн и реже встречаться вживую.

Доля людей, ежедневно видевшихся с друзьями, упала с 21% в 2006 году до 12% в 2022 году. Постоянный доступ к развлечениям и соцсетям снижает потребность в личных контактах, полагают социологи.

Развитие ИИ также привлекает внимание экспертов. Современные чат-боты способны поддерживать беседы и оказывать эмоциональную поддержку, что частично заменяет живое общение.

В 2025 году OpenAI и MIT провели исследование с участием 981 человека, использовавшего чат-ботов четыре недели. Те, кто больше времени общался с ИИ, чаще сообщали о социальной изоляции. Прямой причинно-следственной связи авторы не устанавливают.

Эксперты подчеркивают: влияние ИИ и смартфонов на демографию и социализацию изучено пока недостаточно. Однако ряд исследований фиксирует совпадение распространения цифровых технологий со снижением личного общения, ростом одиночества и падением рождаемости во многих странах.

Ранее сообщалось о том, что профессор Дубей заявил, что ИИ притупляет внимание за 15 минут.