«Опасный порог достигнут»: Земля окажется под влиянием солнечного шторма 14 июня

Магнитная буря 14 июня вновь окажется в центре внимания метеозависимых людей. Несмотря на то что пик солнечной активности уже остался позади, последствия недавних вспышек продолжают влиять на магнитное поле Земли.

По данным специалистов, в воскресенье ожидаются умеренные геомагнитные возмущения уровня G1. Такой показатель считается слабой магнитной бурей, однако некоторые люди все равно могут заметить изменения в самочувствии.

Магнитная буря 14 июня 2026: прогноз ученых

Согласно прогнозу специалистов по космической погоде, 14 июня магнитосфера Земли останется возмущенной из-за воздействия плазменных потоков, выброшенных Солнцем ранее.

В пиковые часы К-индекс может достигать 5 баллов.

Это минимальный уровень, с которого начинается классификация магнитной бури. Масштабных последствий для техники, связи или энергетических систем не ожидается, однако геомагнитная обстановка останется напряженной.

Почему магнитная буря возникнет именно сейчас

Причиной возмущений стала серия солнечных вспышек и корональных выбросов массы, произошедших несколькими днями ранее.

Специалисты напоминают, что Солнце сейчас находится в фазе максимума 25-го солнечного цикла. В этот период количество вспышек, активных областей и выбросов плазмы значительно возрастает.

Именно поэтому магнитные бури в 2026 году происходят заметно чаще, чем несколько лет назад.

Кто может почувствовать магнитную бурю

Наиболее чувствительными к изменениям геомагнитного поля традиционно считаются:

люди с гипертонией;

пожилые граждане;

люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

метеозависимые;

страдающие хронической усталостью.

Однако неприятные симптомы иногда возникают даже у полностью здоровых людей.

Какие симптомы возможны 14 июня

Во время геомагнитных возмущений некоторые люди жалуются на:

головную боль;

слабость;

сонливость;

снижение концентрации внимания;

раздражительность;

бессонницу;

перепады артериального давления.

Специалисты отмечают, что реакция организма у каждого человека индивидуальна.

Что советуют врачи

Чтобы легче перенести период геомагнитной активности, рекомендуется соблюдать несколько простых правил.

В этот день желательно:

отказаться от тяжелых физических нагрузок;

избегать стрессовых ситуаций;

соблюдать режим сна;

пить достаточное количество воды;

больше времени проводить на свежем воздухе;

не пропускать прием назначенных лекарств.

Особенно внимательно к своему состоянию следует отнестись людям с хроническими заболеваниями.

Будут ли еще магнитные бури в июне

По предварительным прогнозам, после 14 июня геомагнитная обстановка должна постепенно стабилизироваться.

Однако ученые напоминают, что ситуация на Солнце может измениться в любой момент. Новые вспышки способны скорректировать прогнозы всего за несколько суток.

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