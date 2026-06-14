«20 недель без отдыха». Когда россиян ждет праздничный будний день?

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью ТАСС напомнил, что следующий нерабочий праздничный день, выпадающий на будни, ожидает граждан РФ в ноябре.

Прошедшая рабочая неделя оказалась сокращенной: День России 12 июня выпал на пятницу, а 11 июня был предпраздничным днем с уменьшенной продолжительностью работы.

«Теперь, в соответствии с утвержденным ранее производственным календарем, у нас до 4 ноября праздничных нерабочих дней нет, поэтому будут полноценные рабочие недели», — пояснил Нилов.

До наступления сокращенной недели россиянам предстоит отработать 20 полных недель. День народного единства в этом году выпадает на среду — этот день станет единственным выходным в середине стандартной пятидневной рабочей недели.

Ранее сообщалось о том, что космонавты с МКС записали обращение по случаю Дня России 12 июня.