«Ведро опрокинули на ВАО». Москву заливает рекордными дождями

Рекордные осадки зафиксированы на востоке Москвы в субботу, 13 июня, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

«По данным столичных метеостанций, по состоянию на 22.00 рекордное количество осадков зафиксировано на востоке столицы», — говорится в сообщении комплекса в канале в мессенджере «Макс».

В отдельных районах Восточного административного округа за несколько часов выпало 122,9 миллиметра осадков. Это почти 160% от месячной нормы июня.

«Кроме того, наиболее интенсивные осадки зафиксированы в СЗАО — почти 78% от месячной нормы, ЗАО — 75% от месячной нормы, ЮВАО — 67% от месячной нормы», — подчеркивается в сообщении.

Ранее синоптик Леус спрогнозировал похолодание в Москве на 10 градусов за пять дней.