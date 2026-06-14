«Рев в тишине леса». В США женщина отбилась от медведя тремя выстрелами

Жительница США Лори Прайс, отправившаяся за грибами с двумя собаками, рассказала о неожиданной встрече с черным медведем. Инцидент произошел 7 июня в районе озера Скилак. Материал подготовлен по публикации журнала People, перевод выполнен aif.ru .

По словам женщины, сначала она услышала рев зверя, а затем увидела, что хищник напал на ее пса по кличке Хаос.

«Моей первой реакцией было: я должна добраться до своей собаки», — призналась Прайс.

Она громко звала питомца и попыталась прервать атаку.

При себе у американки оказался пистолет Glock 43 калибра 9 мм. Как утверждает Прайс, она выстрелила в медведя, отчего тот упал. Однако спустя некоторое время зверь поднялся, и женщине пришлось произвести еще один выстрел. После третьего выстрела грибница вместе с собаками покинула место происшествия, а хищник ушел в противоположную сторону.

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