«Рев в тишине леса». В США женщина отбилась от медведя тремя выстрелами
В США женщина с собаками отбилась от черного медведя тремя выстрелами
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Жительница США Лори Прайс, отправившаяся за грибами с двумя собаками, рассказала о неожиданной встрече с черным медведем. Инцидент произошел 7 июня в районе озера Скилак. Материал подготовлен по публикации журнала People, перевод выполнен aif.ru.
По словам женщины, сначала она услышала рев зверя, а затем увидела, что хищник напал на ее пса по кличке Хаос.
«Моей первой реакцией было: я должна добраться до своей собаки», — призналась Прайс.
Она громко звала питомца и попыталась прервать атаку.
При себе у американки оказался пистолет Glock 43 калибра 9 мм. Как утверждает Прайс, она выстрелила в медведя, отчего тот упал. Однако спустя некоторое время зверь поднялся, и женщине пришлось произвести еще один выстрел. После третьего выстрела грибница вместе с собаками покинула место происшествия, а хищник ушел в противоположную сторону.
Ранее сообщалось о том, что биолог Самойлов советует дальнобойщикам Подмосковья не кормить медведей.