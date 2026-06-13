«Нити крестной связи». Допустим ли в православии брак между крестными родителями?

Русская православная церковь считает брак священным таинством, совершаемым по церковным канонам. Союзы между близкими кровными родственниками, например братом и сестрой, не допускаются.

Отдельно решается вопрос о браке между крестными родителями одного ребенка — такое венчание проводится лишь с благословения церковной власти с учетом обстоятельств и позиции архиерея.

Синодальная богословская комиссия Русской Православной Церкви в последнем разъяснении подтвердила: браки между родителями и крестными родителями их детей недопустимы по церковным канонам. Решение основано на толковании 12-го правила святого апостола и 53-го правила святого Григория Нисского, устанавливающих запрет на браки между лицами в духовном родстве, сообщает pronedra.ru.

В документе подчеркивается, что духовное родство, установленное в таинстве Крещения, приравнивается к кровному по значимости и влечет аналогичные запреты на вступление в брак. Таким образом, крестный отец или крестная мать ребенка не могут вступить в брак с родителями этого ребенка.

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