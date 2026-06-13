«Пришел к терапевту — и прав нет». С 1 марта 2027 года водители могут лишиться прав после визита к врачу

С 1 марта 2027 года в России изменится порядок медицинского контроля за автомобилистами.

Как сообщает BFM.ru, ГАИ сможет получать сведения о заболеваниях водителей не только после плановых медкомиссий, но и по итогам обычных обращений граждан к врачам.

Если у человека выявят заболевание, которое может мешать безопасному управлению автомобилем, действие водительских прав смогут временно приостановить. На лечение и подтверждение выздоровления водителю дадут один месяц. После этого вопрос о возврате удостоверения рассмотрят повторно.

Сейчас автомобилисты проходят обязательный медосмотр раз в десять лет. Новый закон предполагает более частое обновление данных о состоянии здоровья водителей. Для этого медицинские комиссии подключат к единой базе Минздрава, куда поступает информация из клиник.

Ранее сообщалось о том, что новые правила парковок в РФ избавят водителей от несправедливых штрафов.