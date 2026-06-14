«Лечит врач, а исцеляет — Бог». Тысячи людей пришли к мощам Иоанна Кронштадтского в Петербурге

14 июня в Иоанновском ставропигиальном женском монастыре Санкт-Петербурга собираются тысячи паломников, желающих приложиться к мощам святого праведного Иоанна Кронштадтского. Как сообщил РИА Новости старший священник обители протоиерей Дмитрий Галкин, люди обретают утешение, внутреннюю стойкость и «помощь чудесного характера».

В Русской православной церкви эта дата считается днем памяти (канонизации) святого. Для Иоанновского монастыря на реке Карповке, где хранятся мощи, это один из престольных праздников.

«Целый день народ идет к гробнице святого Иоанна. Тысячи человек 14 июня молятся батюшке. В этом году мы надеемся, что святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит богослужение, торжества по случаю праздника», — рассказал отец Дмитрий.

Священник напомнил, что Иоанн Кронштадтский еще при жизни обладал дарами чудотворения и прозорливости, был широко известен как в аристократической среде, так и среди простых людей.

«И сегодня люди, приходящие к гробнице святого, обретают утешение и разную помощь явно чудесного характера, например, они выздоравливают или меняется течение тяжелой болезни. Отчасти это можно объяснить успехами медицины, но мы знаем, что лечит врач, а исцеляет — Бог. Это единство Божиих и человеческих усилий», — пояснил протоиерей.

В монастыре, добавил он, даже бытует поговорка: о чем бы люди ни просили в молитве к святому Иоанну, исполняется если не сегодня, то завтра.

«Чаще всего помощь святого связана с дарованием человеку внутренней стойкости, ведь, чтобы найти выход из трудной жизненной ситуации, нам порой не хватает стойкости, опоры, надежды на Господа. И по молитве ко святому выход из ситуации оказывается очевидным», — заключил священник.

Ранее сообщалось о том, что патриарх Кирилл призвал священнослужителей никогда ни на кого не обижаться.