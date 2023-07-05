Росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в угоне иномарки в Подмосковье

Сотрудники Домодедовского отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали с поличным подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Росгвардейцы в рамках объявленного плана «Перехват» остановили на Каширском шоссе иномарку, схожую по описанию с похищенным в поселке Южные Горки–2 автомобилем.

Машина была блокирована, а водитель задержан. Им оказался 38-летний уроженец Волгоградской области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее подмосковные росгвардейцы задержали мужчину, который подозревается в краже семи килограммов сыра из магазина в Электростали.