Росгвардия задержала подозреваемого в краже семи килограммов сыра из магазина в Электростали

Подмосковные росгвардейцы задержали ранее судимого 35-летнего мужчину, который подозревается в краже семи килограммов сыра из супермаркета в Электростали.

Злоумышленник спрятал в свой рюкзак шесть головок сыра и попытался незаметно выйти из магазина, минуя кассовую зону. Однако сотрудники супермаркета заметили, что мужчина совершил кражу и нажали кнопку тревожной сигнализации.

Росгвардейцы передали задержанного сотрудникам полиции. По факту произошедшего начата проверка.

Ранее сотрудники Росгвардии нашли автомобиль, который числился в угоне. Инцидент произошел в Раменском. Выяснилось, что хозяин транспортного средства после застолья просто забыл, где припарковал машину, поэтому написал заявление о краже.