Стало известно о двух погибших в Саратове в результате атаки БПЛА

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о трагических последствиях атаки украинских БПЛА в регионе.

В своем телеграм-канале он рассказал о смерти двух жителей Саратова. Также зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

«В ходе атаки также были выбиты несколько стеклопакетов в детском саду и поликлинике. Детей и пациентов в тот момент в учреждениях не было. Администрация города в оперативном режиме произведет замену», — написал глава региона.

Для жителей поврежденного в результате атаки БПЛА дома предусмотрена материальная помощь на восстановление поврежденного имущества.

Бусаргин подчеркнул, что сотрудники администрации проведут поквартирный обход для оценки ущерба. Все средства на ремонтные работы будут выделены из областного бюджета.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о количестве сбитых за ночь украинских БПЛА.