В Подмосковье зарегистрировали более 63 тыс. преступлений

По итогам 11 месяцев 2025 года в Подмосковье зарегистрировали более 63,7 тыс. преступлений, что на 1,9% ниже показателя прошлого года. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

В их числе – свыше 11,9 тыс. преступлений, которые были совершены в общественных местах, 12,7 тыс. – лицами, ранее совершавшими преступления, 4,3 тыс. – в состоянии опьянения. Количество преступлений, совершенных с использованием ИТТ или в сфере компьютерной информации, увеличилось на 15,6% – до 20,6 тыс.

За этот период было совершено 169 хулиганств, 131 разбойное нападение, 589 грабежей, более 14,3 тыс. случаев мошенничества и не только.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение числа преступлений.