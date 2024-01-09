Сотрудники ГИБДД ликвидировали пробку на месте массовой аварии в Новгородской области

В ДТП приняло участие 66 автомобилей, при этом погибло 4 человека.

Авария случилась вчера на трассе М-11, в нее попали сразу десятки машин. По итогам движение в направлении Москвы было полностью перекрыто затором из битых транспортных средств, а правоохранители занимались помощью пострадавшим и их эвакуацией, а также оформлением всех необходимых документов.

«По состоянию на 06:30 9 января на месте массовой аварии остался один автомобиль. Сотрудники Госавтоинспекции полностью оформили 17 ДТП с участием 66 автомобилей», - сообщили в региональной пресс-службе ГИБДД.

Эти слова привело ТАСС. Сейчас на месте аварии остается только одна машина. В аварии погибло 4 человека, еще 17 получили ранения. У четверых травмы были настолько серьезны, что их пришлось эвакуировать с места происшествия санитарной авиацией.