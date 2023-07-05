Утечки газа в Егорьевске не зафиксированы

Сотрудники аварийной службы не выявили утечек газа в Егорьевске, сообщает интернет-издание «Знамя труда» . Ранее местные жители пожаловались на резкий запах газа, исходящий из канализации.

В общей сложности в аварийную службу компании «Мособлгаз» поступило три десятка обращений. Наибольшее число жалоб было зафиксировано от граждан, проживающих на улицах Профсоюзная, Тельмана, Советская и Русанцевская.

На место выехали специалисты аварийной службы областной газовой службы. Специализированная бригада с аппаратом для забора проб и анализа газа выехала на улицу Петра Алексеева. Как показало исследование, следы газовой смеси обнаружены не были. Согласно предварительной версии, причиной возникновения резкого запаха стали следы нефтепродуктов.

Сведения о проведенных исследованиях были направлены в администрацию муниципалитета. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.