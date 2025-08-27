В аэропорту Владикавказа предотвращен теракт

В аэропорту Владикавказа предотвратили попытку теракта. Сотрудники ФСБ задержали 25-летнего россиянина, который планировал поджечь самолет через завербованного сотрудника службы безопасности. Об этом сообщает Lenta.ru.

Спецслужбы обезвредили потенциального террориста в аэропорту Владикавказа. Им оказался 25-летний гражданин России, замышлявший поджечь авиалайнер с помощью пиротехнического устройства.

Для исполнения задуманного злоумышленник попытался завербовать сотрудника авиационной безопасности. Оперативники ФСБ задержали его до того, как он смог реализовать свой план. Расследование установило, что мужчина длительное время состоял в украинских радикальных интернет-сообществах, где публиковались материалы с призывами к насилию.

В отношении задержанного возбудили два уголовных дела — о покушении на теракт и о содействии террористической деятельности. По решению суда его поместили под стражу. Инцидент не повлиял на работу аэропорта, все рейсы выполняются по расписанию.

Ранее стало известно, что напавший на полицейских в Москве оказался членом ИГИЛ.