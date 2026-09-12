Вдову бойца СВО обвинили в «финансировании ВСУ» и заставили отдать ₽15 млн

В Оренбурге 40-летняя вдова участника СВО поверила аферистам и лишилась крупной суммы. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Сначала горожанке позвонили якобы из Министерства обороны. Поводом стал вопрос о наградах ее мужа, погибшего на СВО. Женщину попросили назвать номера СНИЛС и ИНН, и она их продиктовала. Вскоре ей пришло уведомление о входе в личный кабинет на портале «Госуслуг».

Затем на связь вышел лжесотрудник ФСБ. Аферист заявил, что от имени женщины идут денежные переводы на Украину, и убедил ее «перевыпустить основной счет», передав все сбережения курьеру.

Обманутая оренбурженка отдала двум разным курьерам ₽13,7 млн, а еще ₽1,6 млн отправила на указанный злоумышленниками счет. После этого собеседники перестали выходить на связь, и женщина поняла, что ее обманули.

Общая сумма ущерба превысила ₽15 млн. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Преступникам грозит до десяти лет колонии.