20 лет на нижней полке: блогер составил черный список пассажирских привычек

Уют в плацкарте или купе создают не только новые вагоны, а сами пассажиры со своими повадками. Блогер и путешественник Алексей Жирухин за двадцать лет исколесил железные дороги от Тынды до Мурманска, через Якутию и Чукотку, и собрал личную коллекцию промахов, которые отравляют поездку. В ней нашлось место и для вопросов этикета, и для элементарной безопасности — от перепадов напряжения в сети до сомнительной снеди на полустанках. Подробнее об этом сообщает REGIONS .

Штекер в вагонную розетку. При переходе локомотива на другой участок контактной сети напряжение прыгает. Итог — сгоревший контроллер смартфона и ремонт в ₽14 тыс. Спасение — повербанк на 30 000 мАч: он гасит любые скачки.

Ароматная снедь и продукты, которые портятся. Курица-гриль, вареные яйца и соленые огурцы спустя четыре часа в душном вагоне становятся рассадником бактерий. Вместо них — сушеные бананы, миндаль, твердый сыр в вакууме, гречка с сушеным мясом, запаренная кипятком из титана.

Дележ нижней полки и столика. Минтранс прописал сроки: завтрак — полчаса, обед — час, ужин — полчаса. Споры с секундомером наперевес только накаляют обстановку. Проще сразу условиться о времени и смести за собой крошки.

Проход по вагону в носках или на босу ногу. Пол здесь впитывает грязь с десятков перронов. Закрытые сланцы из ЭВА на 150 граммов моются за десять секунд и берегут от грибка.

Сладкие напитки и лузганье семечек. От сахара сильнее хочется пить, а туалет не всегда под рукой. Шелуха же мгновенно разлетается вокруг стола. Оптимальный вариант — черный или травяной чай без сахара с лимоном из титана.

Гаджеты и бумажник на столике во время стоянки. За 15–30 минут остановки по вагону проходит немало народу. Смартфон за ₽80 тыс. или кошелек надежнее носить на поясе либо во внутреннем кармане.

Чужие угощения и спиртное от попутчиков. Случаи с клофелином по-прежнему попадают в криминальные хроники. Единственный выход — вежливо, но твердо отказаться.

Просмотр видео и голосовые без наушников. РЖД уже прописала запрет на громкие гаджеты. Понадобилось ответить на звонок — выйдите в тамбур.

Верхняя полка без страховки. При резком торможении спящий падает с двухметровой высоты. Если бортик ненадежен, проводник обязан выдать ремень бесплатно.

Салаты и пирожки у торговок на полустанках. За такой едой никто не следит. Хуже всего отравиться в пути: тесный туалет и сотни километров до больницы. Куда безопаснее стационарный буфет на вокзале.

Что прикинуть до отъезда

Билет в купе на 2 500–3 000 км стоит в среднем ₽8500–14 000 в одну сторону. С новыми сборами за возврат срываться с места в последний момент накладно: меньше чем за сутки до отправления вернут лишь половину суммы.