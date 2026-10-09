Акция в Котельниках: воспитанники детсада почтили память героев

Воспитанники дошкольного отделения школы № 3 городского округа Котельники присоединились к Всероссийской патриотической акции «Дни белых журавлей», посвященной памяти павших воинов. Акция проходит по всей стране с 22 сентября по 22 октября 2026 года.

Тематическую встречу провела Валентина Зюзь, руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества городского округа Котельники. По ее словам, важно с ранних лет рассказывать детям об истории памятных дат и значении народной памяти. В ходе занятия дошколята вместе с педагогами изготовили бумажных журавликов — традиционный символ памяти и скорби.



Почетными гостями мероприятия стали председатель Совета ветеранов Михаил Набокин и труженица тыла Анна Соколова, в этом году отметившая 95‑летие. Участники встречи почтили память земляков, погибших при выполнении задач в зоне спецоперации ВС РФ, возложив бумажных журавликов к портретам защитников Родины.