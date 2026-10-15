Меню для иммунитета: врач назвала продукты, которые спасут от усталости и холодов

Осенью организму особенно нужна поддержка, поэтому рацион должен быть теплым, сытным и насыщенным витаминами. Об этом рассказала в беседе с «ФедералПресс» врач общей практики Елена Павлова. По ее словам, сезонные овощи, северная рыба, клюква, облепиха, каши и согревающие специи помогут легче пережить перестройку организма к холодам и укрепить иммунитет.

Световой день сокращается, температура падает, растет риск простуд, а обмен веществ перестраивается — все это требует особого внимания к питанию. В первую очередь врач советует налегать на сезонные овощи:

тыква, кабачки, морковь, свекла, капуста, репа, пастернак и батат — богаты бета-каротином, клетчаткой и антиоксидантами, поддерживают иммунитет и пищеварение.

Не стоит забывать и о фруктах с ягодами:

яблоки, груши, сливы, виноград, клюква, брусника, облепиха и шиповник — содержат витамины C, P, K, пектины и органические кислоты, помогают укрепить сосуды и противостоять инфекциям. Шиповник и облепиха — чемпионы по витамину C, их можно заваривать как чай или добавлять в морсы. Клюква и брусника обладают мягким противовоспалительным действием.

Белковая пища в этот сезон должна быть теплой и легкоусвояемой:

индейка, курица, кролик, нежирная рыба (особенно северных сортов — сельдь, скумбрия, лосось), яйца, бобовые (чечевица, горох, фасоль) — рыба богата омега-3, которые поддерживают работу мозга, сердца и сосудов, а также помогают справляться с сезонной хандрой. Бобовые дают растительный белок, железо и клетчатку, надолго насыщают.

В рационе должны быть крупы и цельные злаки:

гречка, овсянка, булгур, киноа, коричневый рис — обеспечивают энергию и витамины группы B, необходимые для нервной системы. Теплые каши с орехами, семенами льна или тыквенными семечками станут отличным завтраком.

Жиры тоже важны:

растительные масла (оливковое, льняное, тыквенное), орехи (грецкие, миндаль, кедровые), семена чиа и льна — помогают усваивать жирорастворимые витамины и поддерживают теплообмен.

Отдельное внимание — специям и согревающим напиткам:

имбирь, куркума, корица, гвоздика, черный и красный перец — улучшают кровообращение и согревают. Полезны травяные чаи из ромашки, мяты и чабреца, настои шиповника и облепихи, а также какао и цикорий.

При этом стоит ограничить холодные напитки и сырые продукты в больших количествах — осенью пищеварение требует щадящего режима. Как подытожила Павлова, соблюдение этих рекомендаций поможет укрепить иммунитет, сохранить энергию и хорошее настроение до самых холодов.