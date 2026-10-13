Кувалда ценнее ноутбука: в Подмосковье до ₽172 тыс. взлетели зарплаты одной рабочей профессии

REGIONS: автожестянщикам в Подмосковье предлагают свыше ₽172 тыс. на руки

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Автожестянщики возглавили рейтинг самых востребованных специалистов Московской области. В третьем квартале 2026 года работодатели искали их в 2,1 раза чаще, чем годом ранее, а средние зарплатные предложения достигли ₽171 864 в месяц — на 15% больше, чем в прошлом году. Об этом REGIONS сообщили аналитики «Авито Работы».

Второе место по динамике спроса заняли вальцовщики: вакансий для них стало вдвое больше. Эти специалисты работают на вальцовочных станках, придают металлическим заготовкам нужную форму и контролируют качество. В среднем им предлагали ₽130 тыс. в месяц, что на 30% больше, чем годом ранее.

Замыкают тройку лепщики полуфабрикатов с ростом спроса на 86%. Они занимаются лепкой и формовкой, следят за рецептурой и качеством продукции. Средние предложения по зарплате достигли ₽96 тыс. — плюс 54% за год.

Директор по развитию профильного сервиса Роман Губанов отметил, что в ряде профессий спрос заметно опережает предложение. По его словам, в третьем квартале 2026 года на одну вакансию вязальщика приходился в среднем один отклик, а на каждые 100 вакансий инженеров КИПиА — около 40 откликов.

В таких условиях работодателям важно предлагать конкурентную зарплату и комфортные условия. Дополнительным преимуществом могут стать ДМС, оплата питания и проезда, а также обучение или повышение квалификации за счет компании.

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