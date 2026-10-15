«Мало своих героев?»: в Новосибирске требуют пересмотреть учебник с беглой Пугачевой

В Новосибирске общественники обратили внимание на учебник английского языка Spotlight для 11-го класса от издательства «Просвещение». Претензии возникли к тексту «A Russian Primadonna» («Русская примадонна»), который посвящен Алле Пугачевой. Активисты Русской общины уверены, что образовательные материалы пора привести в соответствие с текущей общественно-политической повесткой, узнала редакция Om1 Новосибирск .

По мнению представителей организации, странно, что программа до сих пор не скорректирована, ведь в стране хватает собственных героев — космонавтов, ученых и классиков. Общественники призвали Минпросвещения провести ревизию учебников и решить, уместны ли подобные тексты в школе. Правда, официального исключения пособия из программы или начала проверки за этим обращением не последовало.

Свою оценку ситуации дал лидер Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров. По его мнению, выбирая персонажей для учебников, нельзя игнорировать их общественную позицию и то, как они влияют на умы подростков. Общественник напомнил, что текст о Пугачевой появился задолго до ее громких заявлений и отъезда из России. В материале певицу представляют как всенародную любимицу и международно признанную звезду — и это было написано еще до того, как она публично выступила против специальной военной операции, покинула страну и начала вещать через рупоры, признанные в России нежелательными.

Майоров подчеркнул: учебник — это государственный документ, который напрямую влияет на формирование взглядов ребенка. Когда 17-летний подросток читает про человека, который сегодня критикует Россию и ее армию, у него, по словам общественника, складывается умение оправдывать предательство.

Лидер новосибирских отцов также отметил, что при подготовке учебных материалов стоит делать ставку на тех, кто действительно много сделал для страны. По его словам, каждый персонаж должен отвечать на простой вопрос — чему он научит следующее поколение. Майоров убежден: школьникам нужны примеры людей, доказавших преданность России делом, — космонавтов, врачей, военных, ученых, писателей и волонтеров. И речь здесь не о певице, а о том, какими вырастут дети.