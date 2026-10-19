Две россиянки сдали квартиры мужчине и лишились более ₽180 тысяч

Две жительницы Кемерова сдали квартиры одному и тому же мужчине, а после его выезда не досчитались бытовой техники. Общий ущерб составил около ₽185 тыс., сообщает VSE42.RU со ссылкой на УМВД России по Кемеровской области.

Как установило следствие, 40-летний местный житель действовал в течение двух дней, забирая вещи из обеих арендованных квартир. В списке похищенного — телевизоры, стиральные машины, холодильники, утюги, фены и чайники. Не побрезговал мужчина и духовым шкафом, варочной панелью, микроволновкой и махровыми полотенцами. Часть техники он вывез на такси и сдал в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил на алкоголь, который выпил со знакомыми.

После обращения женщин сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, а в ходе расследования удалось изъять часть похищенного имущества. Выяснилось, что мужчина уже был судим за грабеж, кражу и угон. Теперь его признали виновным в двух эпизодах кражи с причинением значительного ущерба и назначили три года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.