Визаран во Вьетнаме: турэксперт раскрыла, почему Нячанг стал раем для российских пенсионеров

Вьетнамский курорт Нячанг продолжает оставаться точкой притяжения для российских пенсионеров и других туристов, которые предпочитают проводить зиму в теплых краях. Главный магнит — низкая стоимость жизни в зимний период, что особенно важно для людей с ограниченным бюджетом. Об этом сообщает NEWS.ru .

По словам основателя и руководителя туристического агентства Go Travel, тревел-блогера Наталии Ансталь, сейчас можно найти относительно недорогие авиабилеты во Вьетнам, хотя именно перелет остается основной статьей расходов для тех, кто решает перезимовать в этой стране. Тем не менее, даже с учетом дороги, общие затраты на жизнь в Нячанге оказываются вполне посильными для многих россиян, что и объясняет устойчивый спрос на это направление.

Она подчеркнула, что одним из ключевых преимуществ Вьетнама является безвизовый режим: граждане России могут находиться в стране 45 дней без оформления визы. Если этого срока недостаточно, туристы прибегают к так называемому визарану — выезду в соседнее государство, например в Лаос, и немедленному возвращению обратно. Такая схема позволяет продлить пребывание, не оформляя официальную визу, и многие зимовщики активно ею пользуются. Однако здесь важно понимать: у этой практики есть обратная сторона, о которой предупреждает эксперт.

По мнению турэксперта, последствия частых визаранов могут оказаться неприятными. Если подобные перемещения через границу происходят слишком часто, это неизбежно привлекает внимание пограничников. У них возникают вопросы к туристу, и в худшем случае дело может закончиться депортацией. Таким образом, экономия на визе оборачивается риском испортить весь отдых и потерять возможность находиться в стране. Эксперт подчеркивает, что злоупотребление безвизовым режимом и челночными поездками в Лаос — это не безопасная стратегия, а игра с огнем, которая может привести к серьезным ограничениям.

Она резюмировала, что Нячанг остается привлекательным вариантом для зимовки благодаря доступной стоимости жизни и безвизовому въезду, но туристам стоит соблюдать меру. Частые визараны ради продления срока пребывания чреваты проблемами с миграционными властями вплоть до депортации. Чтобы отдых не омрачился, лучше заранее планировать сроки и при необходимости оформлять легальные способы продления, а не полагаться на бесконечные выезды и въезды. В противном случае экономия может обернуться куда более серьезными потерями.

Ранее она назвала страны, куда россиянам осенью лучше не ехать.