Защитит от ДТП и сбережет кошелек: 6 простых шагов, чтобы подготовка авто осенью не стоила миллион

Аналитик Тумкин: до сезона реагентов важно проверить днище машины

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Осенью световой день сокращается, а дожди, туман и перепады температур усложняют дорожную обстановку. Автомобилю в этот период нужна дополнительная подготовка. Руководитель направления частных пользователей «Авито Авто» Андрей Тумкин рассказал REGIONS, какие узлы проверить перед сезоном и что повысит безопасность.

В темное время суток и при осадках особенно важна исправная светотехника. Перед сезоном стоит проверить противотуманные фонари, ходовые и габаритные огни, ближний и дальний свет. Конденсат внутри фары говорит о нарушении герметичности, а поврежденные рассеиватели ухудшают освещение и создают блики.

Чистые зеркала и исправные дворники поддерживают обзор в дождь. Стекла требуют отдельного внимания: водный камень дает блики и искажения, а также ускоряет износ щеток. Удалить налет помогают специальные очистители.

Мокрое покрытие увеличивает тормозной путь и снижает устойчивость, поэтому скорость стоит корректировать заранее, избегая резких маневров. Особое внимание — участкам у пешеходных переходов, школ, детских садов и остановок. При осмотре важно проверить тормозные диски на глубокие царапины и соответствие минимальной толщине, фрикционный слой колодок — он должен быть не менее 2–3 мм, а также отсутствие утечек тормозной жидкости.

Зимние шины стоит проверить заранее: покрышки не должны иметь повреждений и деформаций, а глубина протектора — соответствовать нормативам. Переходить на зимний комплект обычно рекомендуют при устойчивой среднесуточной температуре около +5…+7 °C. В средней полосе это обычно октябрь–ноябрь, но сроки зависят от региона. Глубину протектора измеряют в нескольких точках; для зимних шин ориентир — не менее 3–4 мм.

Влага осенью повышает риск коррозии, поэтому стоит осмотреть сколы и микротрещины на лакокрасочном покрытии. Небольшие повреждения без ржавчины можно обработать самостоятельно, при появлении коррозии потребуется профессиональное восстановление. Дополнительную защиту дают жидкое стекло, керамика, твердый воск или пленка. Днище тоже нуждается в осмотре: отслоения, трещины и оголенный металл — повод обратиться в сервис до сезона реагентов.

Проверку системы обогрева лучше провести до первых заморозков. Салонный фильтр влияет на вентиляцию и качество воздуха, его своевременная замена снижает загрязнения и неприятный запах. Исправные отопление, вентиляция и кондиционер помогают быстрее убирать запотевание стекол, что особенно важно при высокой влажности и перепадах температур.

Актуально

Читайте также

Клумбовый потрошитель: в Красногорске с воровки гортензий требуют ₽23 тыс.

Клумбовый потрошитель: в Красногорске с воровки гортензий требуют ₽23 тыс.

В Волоколамске запускают обновленный сквер у ДК «Текстильщик»: какие удобства появятся и для кого

В Волоколамске запускают обновленный сквер у ДК «Текстильщик»: какие удобства появятся и для кого

Шальная собака перепутала себя с белкой: ради спасения развернули целую операцию

Шальная собака перепутала себя с белкой: ради спасения развернули целую операцию

Сон после еды: врач раскрыла пользу привычки, которую многие считают вредной

Сон после еды: врач раскрыла пользу привычки, которую многие считают вредной

Температура, сыпь, диарея: опасная инфекция активно бродит по российскому региону

Температура, сыпь, диарея: опасная инфекция активно бродит по российскому региону

Подмосковье готовится к непогоде: МЧС призвало к бдительности

Подмосковье готовится к непогоде: МЧС призвало к бдительности

Прививка — не личное дело: раскрыта неожиданная правда о последствиях отказа от вакцинации

Прививка — не личное дело: раскрыта неожиданная правда о последствиях отказа от вакцинации

Халатность УК в российском городе едва не погубила трех детей

Халатность УК в российском городе едва не погубила трех детей

Подмосковье вошло в топ-10 регионов по числу заявок на педагогические чтения «Моя страна — моя Россия»

Подмосковье вошло в топ-10 регионов по числу заявок на педагогические чтения «Моя страна — моя Россия»

Родители штурмовали школу и выбили калитку во время тревоги БПЛА

Слово «Солнце» лишило российскую пенсионерку ₽2 млн

Слово «Солнце» лишило российскую пенсионерку ₽2 млн

Система «антиветер»: в Роскачестве рассказали, как продлить срок службы зонта

Система «антиветер»: в Роскачестве рассказали, как продлить срок службы зонта

Добавьте mosregtoday.ru в избранное