Защитит от ДТП и сбережет кошелек: 6 простых шагов, чтобы подготовка авто осенью не стоила миллион

Осенью световой день сокращается, а дожди, туман и перепады температур усложняют дорожную обстановку. Автомобилю в этот период нужна дополнительная подготовка. Руководитель направления частных пользователей «Авито Авто» Андрей Тумкин рассказал REGIONS , какие узлы проверить перед сезоном и что повысит безопасность.

В темное время суток и при осадках особенно важна исправная светотехника. Перед сезоном стоит проверить противотуманные фонари, ходовые и габаритные огни, ближний и дальний свет. Конденсат внутри фары говорит о нарушении герметичности, а поврежденные рассеиватели ухудшают освещение и создают блики.

Чистые зеркала и исправные дворники поддерживают обзор в дождь. Стекла требуют отдельного внимания: водный камень дает блики и искажения, а также ускоряет износ щеток. Удалить налет помогают специальные очистители.

Мокрое покрытие увеличивает тормозной путь и снижает устойчивость, поэтому скорость стоит корректировать заранее, избегая резких маневров. Особое внимание — участкам у пешеходных переходов, школ, детских садов и остановок. При осмотре важно проверить тормозные диски на глубокие царапины и соответствие минимальной толщине, фрикционный слой колодок — он должен быть не менее 2–3 мм, а также отсутствие утечек тормозной жидкости.

Зимние шины стоит проверить заранее: покрышки не должны иметь повреждений и деформаций, а глубина протектора — соответствовать нормативам. Переходить на зимний комплект обычно рекомендуют при устойчивой среднесуточной температуре около +5…+7 °C. В средней полосе это обычно октябрь–ноябрь, но сроки зависят от региона. Глубину протектора измеряют в нескольких точках; для зимних шин ориентир — не менее 3–4 мм.

Влага осенью повышает риск коррозии, поэтому стоит осмотреть сколы и микротрещины на лакокрасочном покрытии. Небольшие повреждения без ржавчины можно обработать самостоятельно, при появлении коррозии потребуется профессиональное восстановление. Дополнительную защиту дают жидкое стекло, керамика, твердый воск или пленка. Днище тоже нуждается в осмотре: отслоения, трещины и оголенный металл — повод обратиться в сервис до сезона реагентов.

Проверку системы обогрева лучше провести до первых заморозков. Салонный фильтр влияет на вентиляцию и качество воздуха, его своевременная замена снижает загрязнения и неприятный запах. Исправные отопление, вентиляция и кондиционер помогают быстрее убирать запотевание стекол, что особенно важно при высокой влажности и перепадах температур.